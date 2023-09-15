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Son dakika! İstanbul'da orman yangını... Kontrol altına alındı

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#Çekmeköy#İstanbul#Orman Yangını
Son dakika İstanbulda orman yangını... Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 01:00

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Nişantepe Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 23.50 sıralarında İstanbul Çekmeköy, Nişantepe ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Çam ağaçlarının yoğun şekilde olduğu ormanlık alanda alevler giderek büyüdü. Yangının giderek büyüdüğünü gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Son dakika İstanbulda orman yangını... Kontrol altına alındı

1 DÖNÜM ALAN YANDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve kısa sürede yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelerine göre yaklaşık 1 dönüm alanın yandığı belirlendi.

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Son dakika İstanbulda orman yangını... Kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Son dakika İstanbulda orman yangını... Kontrol altına alındı

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#Çekmeköy#İstanbul#Orman Yangını

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