Son dakika... Marmara Denizi'nde 3 dakika arayla 2 deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde saat 10:42'de 5.1 ve 10:45'te 4.5 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.98 km olarak duyuruldu. Depremler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya, Çanakkale ve birçok şehirde hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı. İstanbul Valisi Davut Gül ise olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

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"YÜKSEK KATLI BİNALARDA CİDDİ HİSSEDİLDİ"

Depremin çok ciddi salladığını söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Çok ciddi salladı. Alçak katlı binalarda bile ciddi hissedildi. Herhangi bir olumsuzluk yok. Panikle telefonlar merkezlerime açılıyor ama herhangi bir yıkım söz konusu değil. Yüksek katlı binalarda ciddi hissedilmiş. Aynı anda arkadaşlarımız ilgili birimlerle irtibata geçtiler. Türkiye'de kentsel dönüşüm konusunda iddialı belediyelerden bir tanesiyiz ama hala gerekli binalar var. Dönüşüm imkanı olanların kesinlikle buradan rant gözetmeden kentsel dönüşeme girmeleri gerekiyor" dedi.

"HERKES KENDİSİNİ DIŞARIYA ATTI"

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, depremin ardından sıcak gelişmeleri paylaştı. Başkan Sertaslan, "Şükür atlattık diye umuyoruz. Baya hissedildi, bütün sokaklar doldu. Herkes endişeyle kendisini dışarı attı. Depremin olduğu an herkes kaçışıyordu, sokağa çıkmıştı. 35 mahalle muhtarımızla irtibat halindeyiz. Şu ana kadar gelmiş hasara ilişkin bir kayıt yok. Şimdilik bir problem görünmüyor." ifadelerini kullandı.

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"99 DEPREMİ ÖNCESİ YAPILAN BİNALARDA DURULMAMALI"

CNN TÜRK'e konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Hepimize geçmiş olsun. Şu anda hepimiz dışardayız, durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Olumsuz bir durum gözükmüyor, insanlardaki korku hat safhada. Arkadaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hemen kriz masası oluşturup bütün Mudanya'yı tarayacağız.

Şu anda özellikle 99 depremi öncesi yapılan binalarda durulmamasını tavsiye ediyorum, dikkatli olmaları gerekiyor. Zorunluluk olmadıkça da evde kalmasınlar.

99 depremi öncesi yapılan binalarda risk var. Bununla ilgili de bir çalışma başlatmıştık. Kentsel dönüşüm ve yenilenmeyle ilgili. O açıdan bu binalarda, bugün için en azından durulmaması, incelemeler yapılana kadar durulmaması gerektiğini düşünüyorum.

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AFAD'DAN YAPILAN İLK AÇIKLAMA

AFAD: Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

BURSA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ: Bursamızda bir sıkıntı yok. Herhangi bize gelen bir ihbar yok. Belediye Başkanlarımızla, ekiplerle irtibat halindeyiz. Vatandaşlarımızın sakin olduğunu görüyoruz. Ciddi bir sıkıntıyla çok şükür karşı karşıya değiliz.

Okullarda korkan çocuklarımız oldu. Tahliye edilen okul sayımız çok az. Yarın için okulların tatil edilmesiyle ilgili şu an bir şey söyleyemeyiz.

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ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU: Marmara Denizi, Gemlik açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ: Gemlik Körfezi'nde meydana gelen ve Bursa, İstanbul ve çevre illerden de hissedilen 5,1 şiddetindeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza buyursun.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN: Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli"

İMAMOĞLU: ŞU ANA KADAR BİZE ULAŞAN OLUMSUZ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL



İstanbul'da da hissedilen Gemlik merkezli 5,1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da da hissesilen Gemlik merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar bize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değil, takip ediyoruz" dedi.

"30 TANE 4 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME EŞİT"

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Gemlik'ten geçen, İznik Gölü'nün güneyinden geçen bir fay zonu daha var. Buradaki depremler de büyük depremler üretebilir. Hangi zemin üzerinde ve nasıl bir binada olduğunuz önemli. Uzakta olduğunuz zaman hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok. Nitekim, çok da uzak değil.

5 büyüklüğündeki bir deprem, yaklaşık 30 tane 4 büyüklüğündeki depremin enerjisine eş gelir. Dolayısıyla zemin de kötüyse Gemlik'tekiler fena hissetmişlerdir. 5 büyüklüğündeki depremin daha büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil. Sosyal medyada bilgi kirliliği yayılıyor.

"BÖLGEDE ÇOK SAYIDA FAY KOLU VAR"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, 5.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremle ilgili şu ifadeleri kullandı:



Bu jeolojik yapıya bağlı depremler binlerce bazıları on binlerce yılda bir deprem üretir. Bu tamamen bölgenin jeolojik yapısıyla ilgili bir durum.

Gemlik körfezi'nde geçmişte de depremler oldu. Bandırma'dan uzanan hat boyunca önemli depremler var. Bölgede çok sayıda fay kolu var. Bu verilen yer doğruysa burada çok uzun zamandır büyük deprem yok.

Fay için kaç yılda bir deprem üretir konusu biraz tartışmalı. Bizim Kuzey Anadolu fayında gördüğümüz depremler benzer derinliklerde ortaya çıkar. Sığ olması yüzeyde hissedilir olmasına yol açar.

'DEPREM KÜÇÜK OLDUĞU İÇİN SÜRESİ DE KISADIR'

CNN TÜRK'e konuşan Prof. Dr. Süleyman Pampal ise 5.1'lik depremin bölge için normal olduğunu belirtti. Pampal sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bu bölge için son derece normal. Gölyaka civarında çatallanır Kuzey Anadolu fayı. Güneye doğru dönen fayda 7.2’lik deprem 1953’te olmuş. Doğusu Batısı enerjiyi boşaltmış ama ortada yenin üzerinde deprem oluşturabilecek fay var.

Bölge bu türden depremlere kaynaklık edecek faylar kırılmış durumda. Bir deprem bekliyoruz. 5.1’lik deprem üzülecek bir deprem değil. Yapıları depreme hazırlama konusu önemli. Kentsel dönüşüm yasası dönüştürülüyor. Hızla depremi bölgeye hazırlamak için çalışmalıyız. Deprem küçük olduğu için süresi de kısadır.

Öncü deprem nadir olan depremlerdir. İstanbul ve uzak kesimler artçıları hissetmeyecektir. Bundan sonra daha büyük deprem olacak kaygılarına yer yok. Artçılar olmaya devam etmekte 4.1’i geçmeyecektir. Bir süre daha devam eder.

NACİ GÖRÜR: BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİKELİDİR

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremin meydana geldiği noktaya dikkat çekti. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında. Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir. Geçmiş olsun.