Hasan YILDIRIM- Yılmaz OKUR- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
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Son dakika! İstanbul'da feci otobüs kazası
SARIYER Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 26 kişi yaralanırken 5 kişi hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.
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