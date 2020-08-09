Son dakika! İstanbul'da feci otobüs kazası

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre 26 kişinin yaralandığı kazada 5 kişinin öldüğü öğrenildi.