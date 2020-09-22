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Oğuzcan YAZAR - HASAN YILDIRIM / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.09.2020 - 09:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da feci kaza! Tramvay ve otomobil çarpıştı

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İstanbul Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, sıkışan sürücüyü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde bir süre aksama oldu. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.

Son dakika... İstanbulda feci kaza Tramvay ve otomobil çarpıştı

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