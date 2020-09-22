MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... İstanbul'da ABD'li gazeteci ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
GeriGündem Son dakika... İstanbul'da ABD'li gazeteci ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 22.09.2020 - 17:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da ABD'li gazeteci ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... İstanbul'da ABD'li gazeteci ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı
Abone Olgoogle-news

İstanbul'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in eşi Rossie İndira Vltchek ifade verdi. Vltchek'in, "İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Otelin önüne geldiğimizde de kaldırmak istedim. Ancak uyanmadı" dediği öğrenildi.

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), Beyoğlu Kemankeş Sokak'ta kalacakları otelin önüne Samsun'dan geldikleri aracın içinde ölü olarak bulundu. Polis kayıtlarına "şüpheli ölüm" olarak geçen olayla ilgili Amerikalı gazetecinin eşi Rossie İndira Vltchek ifade vermek üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Haşim Usta polis merkezine götürüldü.

Rossie İndira Vitchek verdiği ifadede, "Ayın 5'inde Sırbistan'a gittik. 12'sinde Samsun'a geçtik. Samsun'un havasının iyi olduğunu söylediler. Sonra kiraladığımız araç ve 2 şoförle birlikte İstanbul'a doğru yola çıktık. Kendisinin ayağında felç vardı. Ayrıca şeker hastalığı da mevcuttu. İki hap kullanıyordu. İstanbul'a yaklaştığımızda uyudu. Sabah da otelin önüne geldiğimizde kaldırmak istedim. Uyanmadı. Aracın şoförleri ambulansı aradı" dediği öğrenildi.

Rossie İndira Vltchek ifade verdikten sonra emniyetten ayrıldı.

Son dakika haber... ABD'li gazeteci ölü bulundu
daha fazla video için
Karaköyde sır olay ABDli gazeteci ölü bulundu
Karaköy'de sır olay! ABD'li gazeteci ölü bulundu
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle