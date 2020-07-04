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Hürriyet
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DHA - AA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da 4 katlı binada büyük panik! Usta farketti, hemen mühürlendi...

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Zeytinburnu'nda duvarlarında çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı.

Telsiz Mahallesi 102 Sokak'ta bulunan 4 katlı binadaki bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesine haber verildi.

Son dakika... İstanbulda 4 katlı binada büyük panik Usta farketti, hemen mühürlendi...

Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye ekipleri, binada inceleme yaptı.

Son dakika... İstanbulda 4 katlı binada büyük panik Usta farketti, hemen mühürlendi...

Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi.

Son dakika... İstanbulda 4 katlı binada büyük panik Usta farketti, hemen mühürlendi...

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