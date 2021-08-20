Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 436 düzensiz göçmen yakalandı

Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."

#İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu,



1️⃣7️⃣0️⃣’i #Afgan

2️⃣6️⃣6️⃣’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,

4️⃣3️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.



Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/LPou4YpWI1 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 20, 2021

DÜN DE 547 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamıştı.

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