Son dakika... İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! 436 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dün 436 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Vali Yerlikaya, dün de 547 düzensiz göçmenin yakalandığını açıklamıştı.
Vali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu, 170’i Afgan, 266’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam 436 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi."
#İstanbul’da 19 Ağustos’ta 16 ilçemizde yapılan kontroller sonucu,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 20, 2021
1️⃣7️⃣0️⃣’i #Afgan
2️⃣6️⃣6️⃣’sı diğer uyruklulardan olmak üzere toplam,
4️⃣3️⃣6️⃣ düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerinin yapılması için Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. pic.twitter.com/LPou4YpWI1
DÜN DE 547 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANMIŞTI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 ilçede yapılan kontrollerde 167'si Afgan 547 düzensiz göçmenin yakalanarak sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiğini açıklamıştı.