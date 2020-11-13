Son dakika… İstanbul Havalimanı'nda büyük şok! PKK'lı terörist böyle yakalandı

Gerçeğinden ayırması çok zor olan sahte pasaportla alana giren PKK zanlısı, Brezilya'ya gitmeye çalışıyordu. Havalimanı risk analiz ekipleri dikkatli davranınca bazı şüpheler olduğunu fark etti. Yapılan kontrollerde parmak izinden pasaportun ve kimliğin sahte olduğu anlaşıldı.

Önce maskesini çıkardı, ardından saçını düzeltti. Değişik pozlar verdi. Ama ne rahat tavırları, ne de 120 bin lira verip yaptırdığı sahte pasaportu onu kurtaramadı. Her yerde aranan ve PKK'lı olduğu iddia edilen şüpheli İstanbul Havalimanı'nda böyle yakalandı.

120 BİN LİRAYA SAHTE PASAPORT YAPTIRDI

23 yaşındaki Diyarbakır doğumlu terörist her yerde aranıyordu. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti. O da 120 bin TL verip, orijinalinden ayırması çok güç olan sahte pasaport yaptırdı.

Şüpheli, dikkat çekmemek için oldukça rahat davranıyordu. Hiç panik yapmadı.

Pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Saçını düzeltti. Eğildi, sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.

BREZİLYA ÜZERİNDEN ALMANYA'YA GİDECEKTİ

Risk analiz uzmanı polis de pasaportu dikkatlice inceledi. Foyasını ortaya çıkaran ise parmak izi oldu. Kimliği de pasaportu da sahte çıkınca hemen kelepçelenip gözaltına alındı. Tutuklanan şüphelinin önce Brezilya'ya, ardından İspanya'ya en son da Almanya'ya gideceği belirlendi. İddiaya göre şüphe çekmemek için Brezilya'ya bilet almıştı.