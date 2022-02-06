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Son dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türk'te: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz

#Isparta#Kar#Hava Durumu

Isparta'da etkili olan kar yağışıyla birlikte metrekareye 83,9 kilogram yağış düştü. Isparta'da ilk ve orta dereceli okullar, önümüzdeki hafta tatil edildi. CNN TÜRK'te konuşan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen donarak ölme iddiaları ile ilgili olarak, 'Biz evinde doğal gazını yakamayan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına taşıdık. Böyle bir olay kesinlikle yoktur.' dedi. Başdeğirmen elektrik kesintileri ile ilgili olarak ise, 'Çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek.' derken 30 yıldır böyle bir yağış almadıklarını belirtti.

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Isparta'ya yaklaşık 4 gündür elektrik verilemedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, CNN Türk'e konuştu:

Perşembe günü yağan 9 saatlik kardan sonra tabii ki Ispartamız çok büyük seviyede kar yağışı aldı. O günden beri bazı sıkıntılar yaşadık elektrik hatlarımızda. Şu anda 4. günündeyiz. Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere. Tüm şehrimize enerji verildi, enerji verilmede sorunumuz olmadı. Dışardan gelen hatlar tamir edildi ancak şehir içindeki mahalleler arasında yoğun kar yağışından dolayı kopan tellerin bakımları, tamiratları yapılıyor. Sokak aralarında trafikle alakalı sıkıntımız yok. 3200 caddedeki, sokaktaki tüm arterler trafiğe açık.1. Isparta'ya yaklaşık 4 gündür elektrik verilemedi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, CNN Türk'e konuştu: Perşembe günü yağan 9 saatlik kardan sonra tabii ki Ispartamız çok büyük seviyede kar yağışı aldı. O günden beri bazı sıkıntılar yaşadık elektrik hatlarımızda. Şu anda 4. günündeyiz. Bugün 400 kişilik ekiple tüm sokaklarımızdaki arızalar giderilmek üzere.

Son dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz

Tüm şehrimize enerji verildi, enerji verilmede sorunumuz olmadı. Dışardan gelen hatlar tamir edildi ancak şehir içindeki mahalleler arasında yoğun kar yağışından dolayı kopan tellerin bakımları, tamiratları yapılıyor. Sokak aralarında trafikle alakalı sıkıntımız yok. 3200 caddedeki, sokaktaki tüm arterler trafiğe açık.

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YAĞIŞ DEVAM EDİYOR MU?

Hayır, yağış devam etmiyor. Ancak Perşembe ve cumadan sonra yeni bir yağış gelmedi ama Salı akşamı yeni bir kar yağışı bekliyoruz. Şehrimizde elektrik dışında, 2 tane pazar yerimizde büyük hasar meydana geldi. Bir kapalı pazar yerimizin çatısı çöktü, altında 20 tane araç hasarlı şekilde çıkarılmayı bekliyor. Biz şu anda o alandayız, çıkarmak için ekiplerimiz bekliyor.

Son dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz

Herhangi bir yaralanma, ölüm gibi olay ortaya çıkmadı. elektrikteki arızalarımız giderilirse şehrimizin herhangi bir sorunu kalmamış olacak inşallah

YAŞLI BİR ADAMIN DONARAK ÖLDÜĞÜ İDDİASI

Hayır, hayır, hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Biz evinde doğal gazını yakamayan vatandaşlarımızı KYK yurtlarına taşıdık. 'Evimden ayrılmayacağım' diyen vatandaşlarımız oldu, onlara da tüplü ısıtıcılar dağıttık. Sadece bu akşam 2 bin tane tüplü ısıtıcı talep eden herkese, yani evimde ısınamıyorum diyen herkese istediği kadar tüplü ısıtıcı dağıttık.Ve bu böyle bir olay kesinlikle yoktur. Bunlar bilgi kirliliğinden kaynaklanmaktadır.
'Elektrikler kesik, yollarımız açılmıyor' gibi sözler duyuyoruz, bunlar hep bilgi kirliliğinden kaynaklanıyor. Sıkıntılı durum kesinlikle yoktur.

NERELERE ELEKTRİK VERİLMEDİ?

Şu anda mahallelerimizin tamamında elektrik var. 44 mahallemiz var, 4 ya da 5 mahallede lokal olarak bazı ara sokaklarda kar ağrılığını çekemeyen tellerin kopmasından kaynaklı arızalar var. Bunları şu anda çok büyük ihtimalle akşama kalmadan tamamı tamir edilerek elektrik her eve verilecek.

ELEKTRİK SIKINTISI NE KADAR SÜRDÜ?

55. saatindeyiz. 55 saattir elektriği olmayan evlerimiz var. Hava çok soğuk, geceleri eksi 7-8'e düşüyor. Şu anda hava güneşli, inşallah bu karların erimesine de neden olacak. Isparta'ya dışardan hat taşıyan büyük ana, örgü dediğimiz beton direklerimizin yüzde 80'i ağırlığı kaldıramayan, kafadan büküldüler. Bunların tamiri biraz uzun sürdü. Dışardan gelen hatların trafosu Isparta'ya bağlandı. Biraz süreç çok önemliydi. Isparta'nın içerisinde 40 cm kar var ama biraz yüksek mahallelerimizde bu 70-80 cm kar oluştu. Son 30 yılın içinde Isparta ilk kez bu kadar kar yağışı aldı. Bu da tabii birçok konuda bize kısa süreli de olsa bazı sıkıntılar çıkardı.
Son dakika: Isparta Belediye Başkanı CNN Türkte: Akşama kadar her yere elektrik vereceğiz

Açılamayan hiçbir yolumuz yok. Yollarımız trafiğe açık. Bazı köylerimizde çok da az olsa bu konudan dolayı elektrik verilemeyen yerler var.

ŞU ANDA NERELERDE ÇALIŞMA VAR?

Ispartamızın tamamı 4-5 mahallenin dışında 400 kişilik ekip çalışmada, 5 mahallemizin içindeler. İnşallah en kısa zamanda bu sıkıntıyı gideriyorlar.
Şu anda Isparta'da 1.5 gündür enerji bakanımız Isparta'da, İçişleri Bakan Yardımcımız Isparta'da. Bakanlık sürekli bizimle irtibat halinde. AFAD Başkanımız Isparta'da...

Burada devletimizin bütün gücü Isparta'da. Sabaha kadar AFAD toplantıları ve gereken yönlendirmeleri yapabiliyoruz.
Suyu hiç sıkıntımız olmadan verme imkanımız oldu. Suda hiç sıkıntımız olmadı. Çok tedbirliydik, devletimizin kurumları da ne eksiğimiz varsa gönderdi. elektriğin kesik olması dışında vatandaşlarımızın sıkıntısı olmadı.

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 YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

5 gün, Cuma gününe kadar orta öğretim, lise okullarımız kapatıldı. Okullarımızda bazı yerlerde elektrik olmadığı için, yeniden sıkıntı olabileceği, ısınma sorunu olabileceği düşünülerek tedbirler alındı. Kar yağışının salı günü de gelmesi bekleniyor. Tedbir alındı, 5 gün Isparta'da okullarımız tatil

 

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#Isparta#Kar#Hava Durumu

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