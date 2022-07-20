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Son dakika: Irak'taki saldırı... Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü kaynaklıdır

#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Terör
Son dakika: Iraktaki saldırı... Dışişleri Bakanlığı: Terör örgütü kaynaklıdır

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho ilçesinde bir dere kenarına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımlarken Türkiye'nin sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısında olduğu vurgulandı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

* Irak’ın Dohuk Vilayeti’nin Zaho İlçesi’nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

* Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜ KAYNAKLI"

* Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir.

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* Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır.

* Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz.

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#Dışişleri Bakanlığı#Irak#Terör

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