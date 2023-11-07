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Son dakika: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı... MSB: Gara ve Kandil'de 12 terör hedefi imha edildi

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#MSB#Irak#Operasyon
Son dakika: Irak’ın kuzeyine yeni hava harekatı... MSB: Gara ve Kandilde 12 terör hedefi imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 19:41

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı'ndan, “Gara ve Kandil’de 12 terör hedefi imha edildi” açıklaması yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 7 Kasım 2023 saat 18.00’de hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 12 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

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Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.

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#MSB#Irak#Operasyon

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