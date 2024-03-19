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Son dakika: Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi

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#MSB#Irak#Hava Harekatı
Son dakika: Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 23:14

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, “Metina, Hakurk, Gara, Kandil’de 27 hedef imha edildi” açıklamasını yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi.

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#MSB#Irak#Hava Harekatı

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