Son dakika: Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 27 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi.