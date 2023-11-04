Son dakika! Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 hedef imha edildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını duyurdu. Bakanlık, "İnlerini yerle bir etmeye devam" notuyla yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'TOPLAM 15 HEDEF İMHA EDİLDİ'

PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bulunan terörist hedeflerine 4 Kasım 2023 saat 19.30'da hava harekâtı icra edilmiş, icra edilen hava harekâtıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 15 hedef imha edilmiştir.

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'ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

İcra edilen harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekât sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.