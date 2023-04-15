Son dakika: İMECE'nin uzay yolculuğu başladı! Erdoğan: Ülkemize stratejik kabiliyet kazandıracak

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE, ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırlatma sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Aziz milletim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün sizlere müjdeli bir haber vermenin daha bahtiyarlığını yaşıyorum. Deprem afetiyle sarsıldığımız zor bir dönemde uzayda ülkemizin tarihi anlarına şahitlik ediyoruz. İMECE uydusunu sabahın erken saatlerinde uzaya uğurladık. Bütün aşamalarında emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Jeopolitik rekabetin sadece dünyada değil Uzayda da devam edeceği anlaşılıyor. Şu anda birçok gelişmiş ülke stratejik önemde gördüğü uzay alanında yatırım yapıyor.

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Son 20 yılda yaptığımız yatırımlara ilaveten mili uzay programını ilan ederek adeta hedeflerimize koşmaya başladık. Milli Teknoloji hamlemizin meyvelerini toplamaya başladık. Uzman mühendislerimiz yetenekli bilim insanlarımız ve TEKNOFEST gençliğiyle sağlam bir birilime sahibiz. İMECE ülkemize stratejik kabiliyet kazandıracak. Yerli ve Milli uydumuz İMECE'nin hayırlı olmasını diliyorum.





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, İMECE'nin ABD'de bulunan Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yörüngesine fırlatılması dolayısıyla TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen törende açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK Başkanı Mandal, yaptığı açıklamada, "Bu bizim için bir gurur" dedi.

BAKAN AKAR: ÜLKEMİZİN CİDDİ BİR KAZANIMI OLACAK

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "3 teşebbüsten sonra sıkıntılar yaşadık ama inşallah bunu sonuçlandıracağız. Uzay konusunda bir şeyler yapmamız gerektiğini, geldiğimiz noktada buna duyarsız kalamayız, ilgisiz kalamayız. Kara, deniz, hava kuvvetleri dahil diğer kuvvetlerinde uzayın etkisi olduğunun bilincindeyiz. Bu yapacağımız çalışmayla önemli bir yetenek kazanacağız. Ülkemizin, milletimizin ciddi bir kazanımı olacak. Çok yakın bir zamana kadar çeşitli yayınlarda uzaydan tenis topu görünüyor gibi imrenerek baktığımız durumlar vardı. Geldiğimiz noktada biz de bunu görebilecek hale geleceğiz. İMECE ile beraber çok önemli bir yetkinliği kazanacağız." ifadelerini kullandı.

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BAKAN AKAR: BİZİM İÇİN DUYGULU BİR AN

Bakan Akar, "Bütün kurumlarımızla burada yararlanacaklar. Uzayla birlikte uzaydaki gücümüze güç katacak varlığımız. Hava kuvvetlerimiz yakından ilgilenmekte. En etkin şekilde faaliyete geçtikten sonra hem yönetimi ve çıkan üretimi etkili kurumlarda paylaşılması önemli bir husus olacak. Savunmayla alakalı ihtiyaçlarımız vardı. Bu uydu buna cevap verecek. Türkiye'nin büyük ve kuvvetli olması sadece bizimle alakalı değil, içinde bulunduğumuz NATO içinde değer. Bize verilen bütün sorumlulukları da yerine getirdik. Bu manada geldiğimiz nokta önemli. Biz bunu da yeterli bulmuyoruz. Çok çalışıp daha ilerilere gidebileceğimize inanıyoruz. Biz bu heyetle çok daha başarılı çalışmalar bekliyoruz. Türkiye'nin artık uzayda da barışçıl yöntemler ve varlığını göreceğiz. Bugün fırlatacağımız uydu ile gelişim zincirinde bir halkayı daha yerine koyacağız. Bu çalışmalardan dolayı bütün arkadaşlarımı en içten duygularımla tebrik ediyorum. Bizim için gerçekten duygulu bir an. Geçmişte teknolojik gelişmeleri hep imrenerek izledik. Artık kendi yaptığımız teknolojilerle gurur duyuyoruz. Ülkemize, silahlı kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İMECE'nin fırlatılışı 3. kez ertelendi. İMECE'nin uzaya fırlatılması bugün de 28 saniye kala rüzgar nedeniyle iptal edildi. SpaceX tarafından yüksek irtifadaki yanal rüzgar olduğu ifade edildi.

KÜP UYDULAR DA UZAYA FIRLATILACAK

İMECE ile birlikte yine TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen görüntüleme uydusu AKUP, ASELSAN ve GÜMÜŞ firması işbirliği ile üretilen görüntüleme uydusu KILIÇSAT, PLAN-S firması tarafından üretilen nesnelerin interneti ve görüntüleme uydusu CONNECTA T2.1 küp uyduları da aynı roket içerisinde uzaya fırlatılacak.

METREALTI ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ KAMERA

Milli imkanlarla geliştirilen yer gözlem uydusu İMECE; BİLSAT, RASAT ve GÖKTÜRK-2 uydularından edinilen tecrübe ile donatıldı. Türkiye’de ilk kez üretilen metrealtı çözünürlüğe sahip elektro-optik Uydu kamerası, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilerek İMECE'ye entegre edildi. Teknolojik olarak kritik öneme sahip bu kamera sayesinde Türkiye’nin yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü ihtiyacı yerli kaynaklarla karşılanacak.

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İMECE İLE GELİŞTİRİLDİ

İMECE’de elektro-optik kameranın yanı sıra uçuş bilgisayarı, elektrikli itki, yönelim ve yörünge belirleme, güç ve haberleşme alt sistemleri TÜBİTAK UZAY tarafından tasarlanıp, üretildi. İMECE Projesi çerçevesinde uçuş bilgisayarı yazılımları başta olmak üzere, yönelim ve yörünge yazılımları, analiz yazılımları, yer istasyonu yazılımları da TÜBİTAK UZAY mühendisleri tarafından geliştirildi. İMECE Uydusuna, TÜBİTAK UME manyetometre ve manyetik tork çubuğu ile TÜBİTAK MAM ise sabit güneş paneli ile katkı sağladı.

İHRACAT POTANSİYELİ

İMECE Projesinden elde edilen çıktılar, Türkiye’nin gelecekte sahip olacağı yeni uyduların yapıtaşını oluşturacak. Bu proje ile sahip olunan kritik Uzay teknolojilerinin yanı sıra bu alanında yetişmiş insan gücü ve bilgi birikimi kazanımı da sağlanmış olacak. Proje çerçevesinde üretilen ekipmanların uzay tarihçesi kazanmasıyla Türkiye katma değeri yüksek sistemleri ihraç etme potansiyeli kazanacak.

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ŞUBAT’TA ABD’YE UÇTU

Haziran 2022 tarihinden itibaren ısıl vakum, titreşim, akustik ve elektromanyetik uyumluluk testlerini başarıyla geçen İMECE Uydusu, Şubat ayında fırlatma üssünün bulunduğu ABD’ye gönderilmişti.