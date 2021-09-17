Son dakika! İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' davası! 4 yıla kadar hapsi istendi

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında "FETÖ'nün siyasi ayağı"yla ilgili tartışmalar sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçlaması yöneltilerek 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlker Başbuğ bu tartışmalar sırasında "askerlerin sivil mahkemeler tarafından yargılanmasının önünü açan düzenlemeyi kim yaptı? O düzenlemenin altında kimin imzası varsa FETÖ'nün siyasi ayağı da oradadır" ifadelerini kullanmıştı. O düzenlemede imzası bulunan aralarında Bekir Bozdağ'ın da olduğu 6 AK Parti'li suç duyurusunda bulunmuştu.