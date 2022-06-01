Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İçişleri duyurdu! Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı

#Eren Abluka-14 Operasyonu#PKK#Operasyon
Son dakika... İçişleri duyurdu Eren Abluka-14 Operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak ilinde “Eren Abluka-14 Şehit J.TĞM. İsmail Can Akdeniz (Şırnak-Cud, Dağı-Tuşimiya Vadisi) 2022-3” operasyonu başlatıldı.

Haberin Devamı

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 585 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, J-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Ayrıca operasyon kapsamında;

- (1) adet M16 piyade tüfeği,
- (1) adet AK-47 piyade tüfeği,
- (109) adet M-16 piyade tüfeği mühimmatı,
- (144) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,
- (4) adet el bombası,
- (3) adet tuzaklanmış el bombası,
- (5) adet AK-47 Şarjörü,
- (1) adet M16 şarjörü,
- (1) adet el dürbünü,
- (2) adet termal kıyafet,
- (5) kg. EYP yapımında kullanılan gübre ile çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haberin Devamı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eren Abluka-14 Operasyonu#PKK#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para aleminin korkulu rüyası Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

Kripto para aleminin korkulu rüyası! Dolandırıcıları teker teker ifşa ediyor

#Kripto Para
Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

Beyin gelişiminin anahtarı kolin | Yakın zamanda keşfedildi ve en çok yumurtada bulunuyor

#Kolin
BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın

BİR SORUDAN FAZLASI | Anne bana telefon alır mısın?

#Akıllı Telefon