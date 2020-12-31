Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması!

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

"Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak"