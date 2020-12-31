AA
Son Güncelleme:
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması!
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak" denildi.
İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
"Bugün saat 18.00 ile yarın saat 08.00 arasında 45 bin 22 ekiple yapılacak denetimlerde 208 bin 139 kolluk personeli görev alacak. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında kontroller yapılacak"
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle