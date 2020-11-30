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AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 07:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması: 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

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Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması: 12 bin 671 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı
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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişi hakkında adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı hatırlatıldı.

12 BİN 671 KİŞİYE ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kısıtlama kararına vatandaşların büyük oranda uyduğunun vurgulandığı açıklamada, "Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır. Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koronavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz."

 

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