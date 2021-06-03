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Haber Giriş: 03.06.2021 - 12:03 | Son Güncelleme:

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı" denildi.

İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Bitlis Tatvan kırsalında dün 2 şehidimizin olduğu Eren - 11 Operasyonunda, şehitlerimizin kanı yerde kalmadı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birliklerince devam eden operasyonda, bugün 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, çıkan çatışmada bir güvenlik korucusu şehit oldu, 2 jandarma personeli yaralandı.

Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

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