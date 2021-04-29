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Haber Giriş: 29.04.2021 - 09:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

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Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonlarının başlatıldığını açıkladı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı da "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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  • İçişleri duyurdu 5 bin 280 personelle iki operasyon başlatıldı
  • İçişleri duyurdu 5 bin 280 personelle iki operasyon başlatıldı
  • İçişleri duyurdu 5 bin 280 personelle iki operasyon başlatıldı
  • İçişleri duyurdu 5 bin 280 personelle iki operasyon başlatıldı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Operasyonları", halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul" operasyonları başlatıldı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu Eren Cudi-Besta ve Eren Kazan-Oğul operasyonları başlatıldı

Operasyonlarda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 352 operasyonel tim, 5 bin 280 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiyedeki terörist sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki terörist sayısını açıkladı!

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak 2021'de başlatılan "Eren Operasyonları" kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA: 5 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Twitter hesabından "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız ile etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

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