Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki terörist sayısını açıkladı! "İstanbul'da bugün katliam önlendi"

Bakan Soylu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

EVLAT NÖBETİNDE BİR KAVUŞMA DAHA

- Müjde vererek başlamak istiyorum. Türkiye'nin takip ettiği Diyarbakır Anneleri'nde yarın inşallah 25. buluşma gerçekleşecek. 15 yaşında çocuklarını kaçırıyorlar. Recep'i. Anne ve baba yaylaya gidiyorlar. Terör örgütünü bulup oğullarını istiyorlar. Fakat öldürülmekle tehdit ediliyorlar. Günlerdir orada oturuyorlardı. Bu ikna çalışmalarının bütün dünyaya örnek olacak şekilde gerçekleştirecek ekiplerimize teşekkür etmek istiyorum.

- İkna çalışmalarımız PKK'yı tuz ruhunun erittiği gibi eritiyor. Terör örgütü mensuplarından bizim etkisiz olarak söylediğimiz ama kırmızı listeden birinin de ismini söyleyeceğim. 18-20 gündür ifadesini alıyoruz. Çok önemli şeyler söyledi. Terör örgütünün kimlerle bağlantılı olduğunu, arkamızdan nasıl kumpaslar çevrildiğini anlattı. Hepsini açıklayacağım. Bu yıl ikna yoluyla terör örgütünden koparıp Türkiye'ye getirdiğimiz kişi sayısı 63.

"İSTANBUL'DA BUGÜN KATLİAM ENGELENDİ"

Bugün İstanbul polisi çok önemli bir katliamı engellemiştir. Onun da şeyini ilerleyen saatlerde söyleyeceğim. İstanbul emniyetimize polisimize çok teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin bu konularda canını yakanlar tekrar yaşatacaklarını düşünmüşlerdir ama buna izin verilmemiştir.

Bugün PKK mensupları İstanbul'a 5 kg patlayıcı getirdiler. Polisimizin otogardaki takibi sonucu ve istihbaratımızın bu konudaki keskin hafızası sonucu 5 kg patlayıcıyı otogarda tespit ettiler. Binlerce kişi oradaydı. Bunları yerleştirenlerini yakaladılar ve patlayıcıyı da patlamadan etkisiz hale getirdiler. Akşama doğru böyle bir operasyonu arkadaşlarımız gerçekleştirdi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Yarın 19:00'dan itibaren tam kapanma dönemine giriyoruz. Tabloda eğriler gözüküyor. Ne zaman kapanmışsak, kısıtlama koymuşsak iniş keskin bir şekilde görülüyor.

Türkiye bu süreçte çok doğru yol tutturdu. Türkiye'nin sağlık altyapısı...

Biz geçen ayı 18.9 milyar ihracatla kapattık. Dünyada böyle bir sürece maruz kalıp da böyle bir sonuç almış bir ülke söz konusu değil. Türkiye'yi eldeki rakamlarla görünenlerle değerlendirenler her zaman yanılmıştır. Türkiye daha fazlasıdır.

Keşke böyle bir şeyler karşı karşıya kalmamış olsaydık. Tam kapanma döneminde sonra milletçe kurallarına tam uyarsak. Ne kadar insan sektör varsa bizden istisna bekliyor. Ben yorgunum. Biz hükümet olarak işin yürütme açısından bir engelimiz söz konusu değil. Bunu ülke için, vatandaşlarımız için yapıyoruz. Bir daha kapanmayalım diye okullarımız açılsın diye yapıyoruz.



KREŞLERLE İLGİLİ SON DURUM



MEB Bakanımızla bugün konuştuk. Biz onların kararını bekliyoruz. MEB'in ilk kararı duruyor. Açmamamız konusunda. Bütün insanı çalışma şartlarını düşünerek bir değerlendirme yapıyoruz. Aile Bakanlığı da bir çalışma yapıyor. Bir karar verirlerse biz de istisnayı koymuş olacağız.

KISITLAMA ÖNCESİ NÜFUS HAREKETLİLİĞİ



Bu hareketlilik diyelim ki hiç kapanma olmasaydı Ramazan Bayram'da da olacaktı. Buranın avantajı şu. Giden gittiği yerde 17 gün karantinada. Şuanda bu hareketliliğin oluşturacağı sonucu kötü görmüyoruz. Sonuç olarak 17 gün karantina var. Tam zamanında tam bir kapanma söz konusu.

SÜRE UZAYABİLİR Mİ?



Bilim Kurulu'nun ve rakamların ortaya koyacağı sürekler ve bir şey daha var. 20 milyonun üzerinde aşılanan insanımız var. Bugün Sağlık Bakanımız önemli açıklamalarda bulundu. 17 günün sonunda iyi bir noktada olacağız. İnşallah aşılanmış bir şekilde bu süreçten çıkmış olacağız.



TAM KAPANMADA ALKOL YASAĞI

Hiçbir artı kısıtlama söz konusu değil. Kurallar aynı süre uzun. Dünyada da birçok kısıtlama var. İnanın İngiltere'den Fransa'ya kadar birçok örnek var. Biz bunları değerlendirerek bütün adımları attık. Şimdi çok rahat bir şekilde kendimizi aşılama takvimine kadar hedefleyip bu sorunu çözeceğimizi düşünüyorum.

Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim. Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu.

TAM KAPANMADA KİMLER MUAF OLACAK?



Seyahat izni belgesi ve cenaze nakil için e-devlette özel bölüm oluşturuldu. Seyahat izin belgesini girecekler, kimler bundan muaf belli. Böylelikle seyahat belgesi alabilirler. İkinci olarak cenazeyle ilgili yeni bir buton açtık. Kendi cenazenizin TC'sini yazıyorsunuz. Sisteme eklenip kontrol ediliyor ve 10 kişiye kadar izin verilerek cenazenizi yapabiliyorsunuz.

E-başvuru Bakanlığın internet adresinden yapılabiliyor. İstisnai işlerde izin için e-başvuru sistemi getiriyoruz. Çalışmak zorunda olanlar e-başvuruyla izin alabilecekler.

Otel rezervasyonunu kapanmadan önce alanlar perşembe günü gidebilirler. Seyahat izin belgesini alanlar, onunla dönebilme imkanına sahip olurlar.

BAKICILAR MUAF OLACAK MI?



Yaşlı ve hastalar için raporla izin alabilecekler.

"İNSANLAR KADAR HAYVANLARA DA ÖZEL ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR"



Hayvanseverlere çok teşekkür ediyorum. Onların bu titizliği bizi de yola getirdi. Şunu demek istiyorum. Nasıl davranmamız gerektiğini bize öğrettiler. İnsanlar kadar hayvanlara da özel önem vermemiz gerekiyor. 17 günlük kapanmada onlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bize öğrettiler. Bütün kaymakamlarımız, belediyelerimiz, valiliklerimiz hayvanların beslenmesi konusunda takiptedirler. Bu ortak duygudaşlığı da pekiştiren bir dönemin içerisindeyiz. Bu dönemde böyle birçok hassasiyeti ortaya koyarak yürüttük.

KRİPTO PARA VURGUNU SORUŞTURMASI

Bir gizlilik üzerinde olan dava. Şu ana kadar 82 kişiye yönelik gözaltı kararı çıktı. 77 kişi gözaltına alındı. Hala sorgulamaları devam edenler var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kırmızı bülten kararını Adalet Bakanlığı'na iletti. Biz de gece yarısı İnterpol'e ilettik. İnterpol de sabah 10'da kırmızı bülten çıkardı. Biz buradan yapabildiğimiz ölçüde internetten teknik takip yapmaya çalıştık. Bu konuda Arnavutluk makamlarıyla değerlendirmemiz sürdü. Onlardan da izin alarak 4 ülkeye ekip gönderdik. Karadağ'dan Kosova'ya kadar Arnavutluk'un etrafındaki ülkelere ekipler gitti. Kırmızı bültenle yakalandığı zaman bu ülkelerde iade anlaşmamız var. Biz üniversite 4'teyken İstanbul Kıymetler Borsası Karaköy'deydi. Biz 3 tane bıcır Türkiye'de yaptığımız programların daha sonra ABD piyasasında yapıldığını duyduk. Temel analiz yapıyorduk. Bir haber çıktı 2 milyar dolar. Bu büyük bir para. Para piyasasıyla ilgilenenler niçin buna itiraz etmedi diye baktık. Özellikle ben bilirkişilerin çağrılmasını istedim. Acaba bu rakamları büyütüp sansasyonel bir olay mı yaratmaya çalıştılar diye. 108 milyon dolarlık bir portföy söylediler. Kriptonun nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. İşlem hacmi ayrıdır portföy ayrıdır. Burada böyle bir avukat dile getirdi 2 milyarlık dolar öyle kaldı. Hemen arkadaşlarımız ilgili savcılarla görüşerek gözaltı yaptılar. Burada gerekli tedbirleri aldılar. Arnavutluk güvenlik güçleri arkadaşlarımız da oradalar. Yani net bir şey söylemem doğru olmayabilir. Aldığımız bilgiler var ama soruşturmanın gizliliğine riayet edelim.

SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN FOTOĞRAF

Biraz önce Eryaman'dan geldim. İftara gittim geldim. Orada insanlar sokağa çıkıp benimle fotoğraf çektirdiler. "Siz ileride potansiyel bir suçlu olabilirsiniz fotoğraf çektirmeyelim mi" diyeceğim. İnsanların bir kısmı tarihe bir anı olsun diye bırakabilir. Sevdiği için bırakabilir. Kendi bunu sosyal medyasında "Bu adama ulaşabilir" diye bırakabilir. Biz koruma kulelerinin altında yaşamıyoruz. İnsanlar bizim makamımıza geldiğinde fotoğraf çektirmek isteyebilir. Sokağa çıktığım zamanda insanlarla fotoğraf çektiririm. Adamın bir kusuru varsa yarın öbür gün hakkında işlem yapılabilecektir. Herkesin elinde bir telefon olduğu bir çağda af edersiniz soğuk savaş döneminin suçlamalarına maruz kalacak halimiz yok. Bunu da önemsemem.





Savunma değil taarruz, Terörü kaynağında yok etmek. Bütün bu anlayışla sayın Cumhurbaşkanımızın tüm güvenlik güçlerine verdiği bu talimat bir işlevsellik kazandı ve sürekli devam etti. Sonbahar - kış operasyonlarımız var. Hedeflediğimiz operasyonların sayısını aştık. Şuana kadar yaptıklarımızla ilgili değerlendirmelerimizi de ortaya koyalım. Türkiye içindeki terörist sayısı 282'dir. 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar 7412 mağara ve sığınaklara girildi.

"MAĞARASINDA SPOR YAPIYOR"

Murat Karayılan mağarasından şu anda çıkamıyor. Sporunu dahi mağarasında yapıyor. Bu yıl terör örgütünden teröristlerin kaçış yılı olacak. Bu yıl terör örgütü açısından bambaşka bir yıl olacak.

FIRAT ŞİŞMAN YARALI OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Yaralı geçirilen Fırat Şişman 15-16 gündür elimizde. Çok önemli bilgiler verdi. Kritik bilgiler verdi.

GRİ PASAPORT SORUŞTURMASI

Gri pasaportta 5682 kanunu var. Hükümetçe hususi idarelerce veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlerde vazifeye alındıklarında verilir. Bu ne demek. Verilebilir demiyor. Kanun 3 yetki belirlemiş. Resmi vazifeyi de tanımlamış kanun. Bunlar diyecekler ki "bu adam resmi şeyle, gezi yapacaklardır, folklör ekibidir" gibi... Dışa açılma konusu neden yanlış olsun. Her şey istismar edilebilir. Bu Malatya Yeşilyurt meselesi çıktıktan sonra Meclis'te milletvekili bazı kişiler var. Bu makam hor kullanılmamalıdır. "Biz bulduk biz ettik" dediler. Bu iş çıkmadan 1 ay önce bizatihi imzalayıp soruşturmayı başlattık. 2005 yılından itibaren bu süreç hızlandı. Avrupa Birliği süreci hızlanınca bu süreçte hızlanmış oldu. Ekim aylarında bir valimizden bilgi geldi. Bu gri pasaport kullanımında artış gözleniyor diye. Ben de bir belge imzaladım.

2016'da 2018'de 2020'de bir yazı gitmiş. "Buna dikkat edin" diye. Son 6 ayda 4 bin 496 kişinin talebi reddedilmiş. Bu esnada gidenler de olmuş. Bunlarla ilgili Malatya hadisesi gelince biz hemen soruşturmaya başladık. Elazığ'da soruşturma başlattık. 19 ilde yaklaşık 27 Belediye 13 müfettişimiz bu soruşturmayı yapıyor. Sonuç çıkacak. Kim gitti kim geldi diye. Yurt dışına gittikleri zaman kendileri gelmiyor gri pasaportu ülkeye yolluyorlar. 2018'den bugüne hizmet pasaportu ile yurt dışına çıkan toplam 109 bin kişi, Belediyelerden 8 bin 223 kişi, Belediyelerden yurt dışına çıkan 2 bin 872 kişi, pasaport süresi bitip dönmeyen 804 kişi bulunuyor. Bunların tamamı soruşturma sürecinde çıkacak. 804 kişi yurt dışından yurt içine dönmemişler.

KADINA KARŞI ŞİDDET

2 milyon 200 bin kişi KADES uygulamasını indirmiş durumda

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