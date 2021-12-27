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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde eş zamanlı operasyon

#İçişleri Bakanlığı#İçki#Polis
Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyon

İçişleri Bakanlığı ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı 'ALKOL' kod isimli eş zamanlı operasyon başlatıldığını duyurdu.

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İçişleriBakanlığı, ülke genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon başlattı. 'Alkol' adı verilen operasyonda sahte içki üretimi yapıldığı değerlendirilen adreslerde arama yapılıyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde bugün 14.00-19.00 saatleri arasında 'Alkol' kod adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu 81 ilde eş zamanlı operasyon


20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katıldığı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

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