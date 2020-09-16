Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu... Çipli kimlik kartlarında yeni dönem başlıyor

Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.

Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİ 2021'DE 81 İLİN TAMAMINDA HAYATA GEÇİRİLECEK

Acil çağrı numaralarını tek bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 ilde başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Soylu, uygulamanın 2021 yılının haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini anlattı.

Yerli yazılıma sahip olan sistemin tüm ihbarları yapay zeka ile ilgili birimlere anında ileteceğine işaret eden Soylu, bu sayede önemli bir projenin de başarıyla uygulanacağını vurguladı.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak sınırların ve kıyıların elektronik güvenlik sistemleriyle denetleneceği bir projenin de 2021'de tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, e-Devlet üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Göreve geldiğinde e-Devlet sistemi üzerinden 51 hizmet verildiğini aktaran Soylu, bugün bu rakamın 435'e yükseldiğinin altını çizdi.

Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak daha önce vatandaştan çeşitli işlemler için 2857 belge istenildiğini hatırlatarak, yaklaşık 3 yıl içinde yürütülen çalışmalarla artık bu belgelerden 2020'sinin istenilmediğini, diğer belgelerin de e-Devlet üzerine taşınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

"OLAĞANÜSTÜ BİR MEKANİZMAYI ORTAYA KOYUYORUZ"

"Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı" adıyla bir merkez de kurulduğunu ve birkaç ay içinde çalışmalarına başlayacağını bildiren Soylu, "Türkiye'nin bütün lokasyonlarını, bütün kameralarını, asayişini ve trafiğini bağladığınız ve hakikaten buradan da Cumhurbaşkanlığındaki ilgili birime aktarabileceğimiz olağanüstü bir mekanizmayı ortaya koyuyoruz. İnşallah o da tamamlanmış ve bitmiş olacak." diye konuştu.

İnternet üzerinden video konferans sistemiyle gerçekleştirilen proje açılışında TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek de "Yapay Zeka" konulu söyleşi gerçekleştirdi.