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Haber Giriş: 16.09.2020 - 17:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Bakan Soylu: Son 1 haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Bakan Soylu: Son 1 haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.

Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler."

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