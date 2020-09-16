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Son dakika haberler... Bakan Soylu: Son 1 haftada 29 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi. Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler" açıklamasını yaptı.
Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:
"Yıldırım 11 Herekol Operasyonu kapsamında, @Jandarma Komando ve JÖH Birliklerimiz bugün Siirt’te, 5 teröristi daha ölü ele geçirdi.
Son 1 haftada; 22 terörist ölü, 5 teslim ve 2 sağ olmak üzere toplam 29 terörist etkisiz. Kahramanlarımıza teşekkürler."
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