Son dakika... İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari merkez Kırıkdağ köyü kırsalında, 28 Haziran 2022 tarihinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JÖH ve Jandarma Komando birliklerince başlatılan, J-İHA ve J-SİHA destekli Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında, 4 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Operasyonda 1 M16 silah, 2 kalaşnikof silah, 9 kalaşnikof şarjörü, 5 adet M16 şarjörü, 4 el bombası, 1 adet termal şemsiye, 1 adet uyku tulumu, 1 sırt çantası, termal kıyafet ve muhtelif yaşam malzemesi gele geçirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçamayacaksınız. Eren Abluka-2'de; Hakkari Kırıkdağ Köyü kırsalında 28 Haziran'da JÖH ve Jandarma Komando birliklerince J-İHA ve J-SİHA destekli operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz. Kahraman evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.