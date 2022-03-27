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Son dakika... Hrant Dink suikastı! Kırgızistan'da yakalanan firari isim Ahmet İskender Türkiye'ye getirildi

#Hrant Dink#Ahmet İskender#EGM

Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gazeteci Hrant Dink suikastında kullanılan silahı sakladığı, faile cinayet için borç para verdiği, cep telefonunu cinayet için iletişim aracı olarak kullandırdığı tespit edilen ve olayın firari sanığı olarak aranan Ahmet İskender, Kırgızistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. 

Ahmet İskender'in Emniyet İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nın çalışmalarıyla Kırgızistan Bişkek’te saklandığının tespit edilmesinin ardından Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliğimiz ile derhal irtibata geçilmiş, ayrıca Kırgızistan İçişleri Bakanlığı'na şahsın yakalanarak ülkemize teslim edilmesi talebi iletilmiştir.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Kırgızistan’da bulunan Türk Büyükelçiliğimiz ve İçişleri Müşavirliğimiz koordinesinde Kırgızistan Emniyet birimlerince şahsın 26.02.2022 tarihinde yakalanması sağlanmıştır.

Şahıs, 26.03.2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı personeli tarafından Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir.

Ahmet İskender’in üzerinde kardeşi M.İ.’ye ait olan ancak kendi fotoğrafı bulunan pasaport da ele geçirilmiştir.

Hakkında 12 yıl 6 ay onaylanmış hapis cezası bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Metris 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir."

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#Hrant Dink#Ahmet İskender#EGM

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