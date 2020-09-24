Son dakika: Hava nasıl olacak? 25 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Cuma günü için bazı illere yağmur uyarısı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, iç ve batı kesimleri ile zamanla güneyinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın ve Muğla çevrelerinin, gece saatlerinde İç Ege, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve İç Anadolu'nun kuzeybatısının, yarın (Cuma) Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneyinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzeyinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 18°C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı, güneybatısı ile zamanla iç kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Aydın ve Muğla, gece Denizli, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Cuma) İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 23°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR 20°C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli, yarın (Cuma) öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla bölge genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batısının, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 30°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 17°C, 27°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatısının, öğle saatlerinde güney ve batı kesimleri ile Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 25°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C, 26°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KONYA 18°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 15°C, 19°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 12°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 25°C

Parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 19°C, 25°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Kars, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 20°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 20°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık