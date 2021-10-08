Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İşte MGM 8 Ekim il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 26°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 22°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 9°C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 14°C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 16°C
Parçalı bulutlu
KARS 2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 8°C, 24°C
Az bulutlu
VAN 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 16°C, 30°C
Az bulutlu ve açık