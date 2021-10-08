Son dakika hava durumu uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? İşte MGM 8 Ekim il il hava durumu tahminleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul ve Çanakkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 13°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 13°C, 29°C

Az bulutlu ve açık, yarın (Cuma) zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 26°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 22°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 9°C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

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TOKAT 6°C, 22°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 14°C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 16°C

Parçalı bulutlu

KARS 2°C, 12°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 8°C, 24°C

Az bulutlu

VAN 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 16°C, 30°C

Az bulutlu ve açık