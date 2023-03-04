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Son dakika... Hatay Valiliği'nden 'içme suyu' açıklaması

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#Hatay#İçme Suyu#Şebeke Suyu
Son dakika... Hatay Valiliğinden içme suyu açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2023 13:28

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur" denildi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin olduğu Hatay’da su sıkıntısı yaşandığı yönünde sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

Hatay Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hatay genelinde deprem sebebi ile meydana gelen şebeke arızaları ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu giderilmiştir. Hijyen amacıyla şebeke suyunun kullanılmasında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. İçme suyu olarak damacana ve şişe su kullanılması gerekmektedir. AFAD tarafından bölgeye içme suyu sevkiyatı sürekli olarak yapılmakta olup, yeterli su stokumuz mevcuttur. Sosyal medyada bu konuda kara propaganda yapanlar hakkında gerekli cezai işlemler yapılmaktadır."

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