Son dakika haberleri: Ve Meclis’e geliyor! İşte 'Fay hattı' yasasının detayları…

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı’nda bilim adamları ve ilgili bürokratlardan oluşan çalışma grubu, ağustos ayından sonra birden fazla toplantı yaptı. Çalışma, yoğun nüfusun barındığı okul, üniversite, hastane, kışla gibi kurumların, fay hattı üzerlerine yapılmaması amacını taşıyor. Fay hatlarının aktif olma durumlarına göre yapılacak analizlerin ardından, nerelerin imara açılamayacağı, fay hattı üzerinde olan yapıların hangilerine kentsel dönüşüm uygulanacağı belirlenecek.

İMAR HARİTASINDA GÖRÜNECEK

Belirlenen bu fay hattı haritası, imar haritalarına işlenecek. Bu hatlarda yapılaşma olmayacak. Fay zonu genişlikleri belirlenecek. Bunun için de fay zonu boyunca işaretlemeler yapılacak. Fayın genişliği görülecek. Bu genişliğin etrafında bant oluşturulacak. Bu bandın belli bir mesafesinde yapılaşma olmayacak. Fayın etkisine göre bu mesafenin en fazla 200 metre olacağı, bu mesafenin farklılık göstereceği belirtiliyor.

YAPILAŞMA İZNİ YOK

Böylece, fayın deprem ürettiğinde oluşacak yırtılmanın dışında yerleşim sağlanacak. Hangi fayda böyle bir kısıtlama getirileceği, hangilerine gerek olmadığı veya hangilerinde sınırlı imar verilebileceği, bilim adamlarının yaptığı çalışmalardan sonra kesinleşecek. Toplantıya katılan uzmanlar, “Yani fay, hangi deprem aralığında deprem üretiyorsa, hangi kayma hızına sahipse, biz bu sınırı belirleyeceğiz. Bunun bilimsel hesapları yapılıyor” dediler.

DEPREM ÜLKELERİNDE VAR

Toplantıda, Dünya’da deprem riski olan tüm ülkelerde Fay Hattı Yasası bulunduğu, imar sınırlandırmalarının buna göre yapıldığı ve asla taviz verilmediği bilgisi de paylaşıldı. Türkiye’de 20 yıldan beri gündemde olan bu çalışmanın, halen tamamlanmamış olması da eleştirildi. Çalışma sonunda deprem riski olan illerde fay hatı üzerinde olan bina stoku konusunda da veri oluşturulacak. Yeni binaların yapılmasına izin verilmeyeceği gibi, eski binalarda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak.

18 İL KAPSAMDA

Daha önce yapılan açıklamalarda, MTA’nın Türkiye Diri Fay Haritasına göre, Türkiye’de 18 kent, 80’den fazla ilçe ve 502 köyün doğrudan fay zonları üzerine bulunduğu, bu zonlar üzerinde 100 bini aşkın binanın yer aldığı bilgisi paylaşılmıştı.

BEŞ YASAYI İLGİLENDİRİYOR

Düzenleme, “İmar Yasası, Kentsel Dönüşüm Yasası, Belediye Yasası, Yapı Denetim Yasası, Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunu” ilgilendiriyor. Bütünlük sağlanması açısından, bu yasalar birlikte değiştirilecek.