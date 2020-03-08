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Haber Giriş: 08.03.2020 - 14:42,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Midilli’de inanılmaz görüntüler! Can yeleği mezarlığı…

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Midilli’ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.

Zorluklara rağmen Ayvacık’tan Midilli’ye gelmeyi başarabilen sığınmacılardan geriye binlerce can yeleği kaldı. Sığınmacıların Avrupa yolcuklarında kullandıkları can yelekleri görüntülendi.

Avrupa’ya ulaşmak için Ayvacık’tan Midilli’ye varan sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri trajik görüntüler ortaya çıkarttı. (TRT Haber)

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