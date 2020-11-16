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Müslim SARIYAR-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 12:18 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... İstanbul'da operasyon! Masanın üzerine sermişler

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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü ve Esenyurt'ta yaptıkları operasyonda yaklaşık 40 kilo uyuşturucu ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 12 Kasım akşamı Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eş zamanlı iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda aramalara narkotik köpeği Bozo da katıldı.

Operasyonda 35 kilo 400 gram metamfetamin, 3.5 kilo afyon sakızı, 14 kilo 800 gram sıvı kimyasal madde, 3 adet hassas terazi ve uyusturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda İran uyruklu 25 yaşındaki R.Y.N ve 28 yaşındaki A.G. gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından Büyükçekmece Cumhuriyet savcılığına sevk edilen 2 İranlı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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