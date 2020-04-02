Son dakika haberleri... İstanbul için sağanak uyarısı: Öğleden sonra başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün öğleden sonra sağanak tahmin ediliyor.

Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi ve metrekareye 20-40 kilogram yağış bırakması öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'da bugün öğleden sonra başlaması beklenen sağanak yağışın yarın (Cuma) sabah saatlerine kadar etkili olacağı ve metrekareye 20-40 kg yağış bırakacağı tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.