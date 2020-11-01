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Ufuk AKTUĞ/BELEN(Hatay) (DHA)
Haber Giriş: 01.11.2020 - 15:50 | Son Güncelleme:

Son dakika haberleri... Hatay'da şoke eden görüntü! Damat gelini dövdü

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Hatay'ın Belen ilçesinde yol kenarında tartıştığı gelini döven damat, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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  • Damat yol kenarında gelini dövdü
  • Damat yol kenarında gelini dövdü
  • Damat yol kenarında gelini dövdü
  • Damat yol kenarında gelini dövdü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçedeki Gedik mevkiinde üzerinde gelinlik ve damatlık bulunan ve düğüne gittikleri düşünülen çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Damat, yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tokat ve yumruklarla dövdü. Yaşanan anlar, trafikte otomobilini durduran başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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