Son dakika haberleri... Ege kÄ±yÄ±larÄ±na kadar geldi... Dikkat Ã–ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ deÄŸil ama...

KÃ¼resel Ä±sÄ±nmanÄ±n etkisiyle Hint Okyanusu ve KÄ±zÄ±ldeniz kÃ¶kenli birÃ§ok tropikal tÃ¼rÃ¼n SÃ¼veyÅŸ KanalÄ± yoluyla Akdeniz'e gÃ¶Ã§Ã¼ devam ediyor. BugÃ¼ne kadar bilim adamlarÄ± ve balÄ±kÃ§Ä±lar tarafÄ±ndan rastlanan tropikal deniz canlÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 300'Ã¼n Ã¼zerinde olduÄŸu tahmin ediliyor. Akdeniz'deki su sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n artÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± olarak Hint Okyanusu ve KÄ±zÄ±ldeniz'den gÃ¶Ã§ eden canlÄ±lar arasÄ±nda balon ve aslan balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra zehirli deniz kestanesi de bulunuyor. Bu deniz kestanesini diÄŸerlerinden ayÄ±ran baÅŸlÄ±ca Ã¶zellik ise uzunluÄŸu 30 santimetreyi bulan dikenleri.

Akdeniz Ãœniversitesi (AÃœ) Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesi'nden Prof. Dr. Mehmet GÃ¶koÄŸlu, Antalya'da Ã¶zellikle kayalÄ±k bÃ¶lgelerde sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan uzun dikenli deniz kestanesine yÃ¶nelik uyardÄ±. Prof. Dr. GÃ¶koÄŸlu, kayalÄ±k bÃ¶lgelerde denize girenlerin dikkat etmesi gerektiÄŸini sÃ¶yledi.

Ã–LDÃœRÃœCÃœ DEÄžÄ°L CAN YAKICI

Uzun dikenli deniz kestanesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§ok can yaktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. GÃ¶koÄŸlu, "KÄ±zÄ±ldeniz'den 8-10 yÄ±l Ã¶nce gÃ¶Ã§ ettiÄŸi belirlenen tropikal bir tÃ¼r olan deniz kestanesinin Ä°srail, LÃ¼bnan ve MÄ±sÄ±r kÄ±yÄ±larÄ±nda da gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirilmiÅŸti. Zehirli, tropikal, dikenli tÃ¼r. Ä°nsan teniyle temas etmesi halinde dikenleri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla zehirler. Zehrinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼cÃ¼ etkisi yok ama alerjisi olan kiÅŸiler iÃ§in riskli olabilir. Dikkatli olunmasÄ± ve gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde temastan kaÃ§Ä±nÄ±lmasÄ±, dikenlerinden korunmak gerekiyor" dedi.

'KABUÄžUNU KIRIP Ã–LDÃœRÃœN'

Antalya bÃ¶lgesinde daha Ã§ok falezler olarak bilinen kayalÄ±k bÃ¶lgede sÄ±kÃ§a gÃ¶rÃ¼nen bu canlÄ±lara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± uyaran Prof. Dr. Mehmet GÃ¶koÄŸlu, "Falezlerde denize girenler Ã¶zellikle deniz ayakkabÄ±sÄ± giymeye Ã¶zen gÃ¶stersin. Dikenlerinin uzun olmasÄ±, uzaktan da zarar verici etki yaratabilir. Ä°llaki kayaya yaklaÅŸmanÄ±z ve Ã¼zerine basmanÄ±za gerek yok. YanÄ±ndan geÃ§erken de dikenler size dokunabilir ve zarar verebilir. SualtÄ±nda bu canlÄ±yÄ± gÃ¶renler, bir sopa ile dÃ¼rtÃ¼p kabuÄŸunu kÄ±rabilir. Ã–ldÃ¼rmek popÃ¼lasyon hÄ±zÄ±nÄ± yavaÅŸlatacaktÄ±r. KabuÄŸu kÄ±rÄ±lan bir deniz kestanesi dakikalar iÃ§inde diÄŸer canlÄ±lara yem olacaktÄ±r" diye konuÅŸtu.

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