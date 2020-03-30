Son dakika haberi... SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, 'TÃ¼rkiye GÃ¼nlÃ¼k KoronavirÃ¼s Tablosu'nu Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinden de paylaÅŸÄ±lan tabloya gÃ¶re; yapÄ±lan 11 bin 535 testten bin 610'u pozitif Ã§Ä±ktÄ±. 37 kiÅŸi ise koronavirÃ¼s nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetti. Tabloda toplam rakamlara da yer verildi. Buna gÃ¶re; toplam test sayÄ±sÄ± 76 bin 981, toplam vaka sayÄ±sÄ± 10 bin 827, toplam vefat sayÄ±sÄ± 168, toplam yoÄŸun bakÄ±m hasta sayÄ±sÄ± 725, toplam entÃ¼be hasta sayÄ±sÄ± 523, toplam iyileÅŸen hasta sayÄ±sÄ± ise 162 olarak yer aldÄ±.

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CORONA VÄ°RÃœS SALGININDA SON 24 SAAT





Yeni tip koronavirÃ¼s ile ilgili son 24 saatte yaÅŸanan geliÅŸmeleri sizler iÃ§in derledik.

SalgÄ±nda en fazla can kaybÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ä°talya'da, Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 812 artarak 11 bin 591'e ulaÅŸtÄ±. Ãœlkede Kovid-19 bulaÅŸanlarÄ±n sayÄ±sÄ± da 101 bin 739 oldu.

BaÅŸbakan Giuseppe Conte, Ä°spanya'nÄ±n El Pais gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, bu krizden Ã§Ä±kmak iÃ§in gereken "ekonomik dayanÄ±ÅŸmayÄ±" henÃ¼z gÃ¶stermeyen Avrupa BirliÄŸi'ni (AB) eleÅŸtirdi.

Ä°talya YÃ¼ksek SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼sÃ¼ (ISS) BaÅŸkanÄ± Silvio Brusaferro ise Ã¼lkedeki mevcut karantina tedbirlerinin nisan ortasÄ±ndaki Paskalya'ya kadar sÃ¼receÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Kovid-19 gÃ¶rÃ¼len Ã¼lkelerdeki yeni vakalara iliÅŸkin gÃ¼ncel verilerin derlendiÄŸi "Worldometer" internet sitesi verilerine gÃ¶re ABD'de hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 2 bin 817'ye yÃ¼kselirken, vaka sayÄ±sÄ± da 152 bin 631 olarak kaydedildi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump da salgÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan Ã¶nlemlerin uygunlanma sÃ¼resini 30 Nisan'a kadar uzattÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken, Ã‡in'den tÄ±bbi malzeme taÅŸÄ±yan uÃ§aÄŸÄ±n New York'a iniÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Ä°spanya'da yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± son 24 saatte 537 artarak 7 bin 340'a Ã§Ä±ktÄ±.

HÃ¼kÃ¼met, Ã¼lke genelinde "zaruri olmayan tÃ¼m ekonomik faaliyetlerin iki haftalÄ±ÄŸÄ±na durdurulmasÄ±" kararÄ±nÄ± alÄ±rken, cenaze tÃ¶renleri yasaklanarak defin sÄ±rasÄ±nda en fazla Ã¼Ã§ kiÅŸinin bulunmasÄ±na izin verileceÄŸi bildirildi.

Barcelona KulÃ¼bÃ¼ de salgÄ±ndan dolayÄ± tÃ¼m profesyonel branÅŸlardaki sporcularÄ±nÄ±n maaÅŸlarÄ±nda kesinti yapma kararÄ± aldÄ±.

Vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 41 bin 495 ve Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 2 bin 757'ye yÃ¼kseldiÄŸi Ä°ran'da, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde geliÅŸtirilen Kovid-19 teÅŸhis kitinin tanÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±ldÄ±.

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n dÃ¼nyadaki merkez Ã¼ssÃ¼ olarak nitelendirilen Ã‡in'de vaka sayÄ±sÄ± 81 bin 470, hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± da 3 bin 304 olarak kaydedildi. Ulusal SaÄŸlÄ±k Komisyonu, Ã‡in'de, ana karaya baÄŸlÄ± 31 eyaletin 20'sinde son 4 haftada yurt iÃ§i kaynaklÄ± yeni Kovid-19 vakasÄ± gÃ¶rÃ¼lmediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n tarihi belli oldu

UluslararasÄ± Olimpiyat Komitesi (IOC), koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±'nÄ±n, 23 Temmuz-8 AÄŸustos 2021 tarihlerinde dÃ¼zenleneceÄŸini duyurdu.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suriye'de 10 kiÅŸide Kovid-19 gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildirdi. BM ayrÄ±ca, 100 personelinin Kovid-19'a yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun danÄ±ÅŸmanÄ± Rivka Paluch'un Kovid-19'a yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Moritanya'da Kedai ÅŸehri karantinaya alÄ±nÄ±rken, Nepal'daki, halkÄ±n bir hafta boyunca zorunlu olmadÄ±kÃ§a evlerinden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmamalarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki uygulama bir hafta uzatÄ±ldÄ±.

Japonya'nÄ±n Kovid-19'un yayÄ±lmasÄ±na engel olmak iÃ§in son gÃ¼nlerde ABD, Ã‡in, GÃ¼ney Kore ve birÃ§ok Avrupa Ã¼lkesinde bulunmuÅŸ yabancÄ±larÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine yasak getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Japonya'nÄ±n "Robin Williams"Ä± olarak nitelendirilen komedyen Åžimura Ken, Kovid-19 nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

GÃ¼ney Kore yÃ¶netimi de Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã¼lkeye girenlere "2 hafta zorunlu karantina uygulama" kararÄ± aldÄ±.

Libya'nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler nezdindeki meÅŸru temsilcisi Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH), Kovid-19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± tedbirler kapsamÄ±nda 466 tutukluyu serbest bÄ±raktÄ±.

DÃœNYA GENELÄ°NDE TEDBÄ°RLER DEVAM ETTÄ°



Vietnam'da Ä°ngilizce yayÄ±m yapan Vietnam News Gazetesi, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±ndan birinde koronavirÃ¼s gÃ¶rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan baskÄ±sÄ±nÄ± geÃ§ici olarak durdurdu.

Kazakistan'da 6 ÅŸehirde daha karantina ilan edilirken, Ã–zbekistan'da, baÅŸkent TaÅŸkent ve il merkezlerinde araÃ§la hareket etmenin yasaklanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

Rusya, Ã¼lkede hÄ±zla yayÄ±lan koronavirÃ¼s ile mÃ¼cadele iÃ§in tÄ±p fakÃ¼ltesi Ã¶ÄŸrencilerini gÃ¶revlendirecek karar alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, salgÄ±na yÃ¶nelik Ã¼lkede alÄ±nan "aÅŸÄ±rÄ±" tedbirleri desteklediÄŸini belirterek, "VirÃ¼se yÃ¶nelik bazÄ± tedbirler aÅŸÄ±rÄ± gelebilir ancak sonradan piÅŸman olmaktan iyidir." dedi.

Kenya'da 50'nin Ã¼zerinde milletvekili ve meclis Ã§alÄ±ÅŸanÄ±, Kovid-19 ÅŸÃ¼phesiyle test olmak istedi.

Malezya'da, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± Ã¼lke genelinde sokaklar ve ÅŸehir meydanlarÄ± yÄ±kanmaya baÅŸlandÄ±.

Endonezya'nÄ±n Ã¶zerk bÃ¶lgesi AÃ§e eyaletinde, 2 ay sÃ¼reli kÄ±smi sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaÄŸÄ± bildirildi.

GÃ¼rcistan BaÅŸbakanÄ± Giorgi Gakharia, salgÄ±n nedeniyle Ã¼lke genelinde yarÄ±ndan itibaren 21 Nisan'a kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸini duyurdu.

Azerbaycan'da sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.

Avusturya'da maske takma zorunluluÄŸu getirilirken, Ã¼lkede 2 haftada 180 bin kiÅŸi iÅŸsizlik baÅŸvurusunda bulundu.

Almanyaâ€™nÄ±n Wolfsburg ÅŸehrindeki bir hastane, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n virÃ¼se yakalanmasÄ± nedeniyle yeni hasta kabul etmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Kovid-19 testi de negatif Ã§Ä±ktÄ±.

Ã–te yandan, FildiÅŸi Sahili ve Angola'da ilk Ã¶lÃ¼m vakalarÄ± kaydedildi.

DiÄŸer bazÄ± Ã¼lkelerdeki vaka ve can kaybÄ± sayÄ±larÄ± ÅŸÃ¶yle:

"Almanya 63 bin 929 / 560, Fransa 40 bin 174 / 3 bin 24, Ä°ngiltere 22 bin 141 / bin 408, Ä°sviÃ§re 15 bin 526 / 333, BelÃ§ika 11 bin 899 / 513, Hollanda 11 bin 750 / 864, Avusturya 9 bin 541 / 108, Polonya bin 984 / 26."





CORONA VÄ°RÃœSÃœ Ä°LE COVÄ°D 19 ARASINDAKÄ° FARK NEDÄ°R?

COVID-19, en son keÅŸfedilen koronavirÃ¼sÃ¼n neden olduÄŸu bulaÅŸÄ±cÄ± bir hastalÄ±ktÄ±r. Bu yeni virÃ¼s ve hastalÄ±k, AralÄ±k 2019'da Ã‡in'in Wuhan kentinde salgÄ±n baÅŸlamasÄ±ndan Ã¶nce bilinmiyordu.