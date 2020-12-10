MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu
GeriGündem Son dakika haberler: Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)- AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen şüpheli jandarmaya teslim oldu. 

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Çiçekçi (22) ile eski erkek arkadaşı Ufuk.Ö. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ufuk.Ö, Çağla Çiçekçi'yi vücudunun 9 yerinden bıçakla yaraladı.

Çağla Çiçekçi, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kadının yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son dakika haberler: Zonguldakta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

Olay yerinden kaçan Ufuk.Ö. ise daha sonra Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu.

Elinden yaralandığı belirlenen Ufuk.Ö, hastaneye götürüldü.

Son dakika haberler: Zonguldakta eski kız arkadaşını bıçakladığı iddia edilen şüpheli teslim oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle