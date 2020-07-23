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Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:39,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... YAŞ kararları açıklandı! İşte 2020 YAŞ kararları terfi listesi

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Son dakika haberler... YAŞ kararları açıklandı! İşte 2020 YAŞ kararları terfi listesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmazken, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.15'te başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, 45 dakika sürdü.

Son dakika haberler... YAŞ kararları açıklandı İşte 2020 YAŞ kararları terfi listesi

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de hazır bulundu.

Son dakika haberler... YAŞ kararları açıklandı İşte 2020 YAŞ kararları terfi listesi

YAŞ KARARLARI ONAYLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı. TSK'nın komuta kademesinde bir değişiklik olmadı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı.

Son dakika haberler... YAŞ kararları açıklandı İşte 2020 YAŞ kararları terfi listesi

YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak.

YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabiri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
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