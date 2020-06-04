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Haber Giriş: 04.06.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Uzaktan öğretimle ilgili önemli gelişme! Yüzde 40'a yükseltildi

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Son dakika haberler: Uzaktan öğretimle ilgili önemli gelişme! Yüzde 40'a yükseltildi
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Saraç, "Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Yükseköğretimdeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi." dedi.

YÖK Başkanı Saraç, "Örgün öğretimdeki her bir programın derslerinin asgari yüzde 10'unun uzaktan öğretimle verilmesi güçlü şekilde tavsiye ve teşvik edilecek." diye konuştu.

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