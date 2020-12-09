MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Ümraniye'de yangın paniği
GeriGündem Son dakika haberler: Ümraniye'de yangın paniği
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 09.12.2020 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Ümraniye'de yangın paniği

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Ümraniye'de yangın paniği
Abone Olgoogle-news

İstanbul Ümraniye'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada yaşayanlar panik yaşadı.

7
  • Ümraniyede korku dolu anlar
  • Ümraniyede korku dolu anlar
  • Ümraniyede korku dolu anlar
  • Ümraniyede korku dolu anlar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ümraniye'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binada yaşayanlar panik yaşadı. Bazı bina sakinlerinin ağladıkları görüldü.

Yangın saat 10.30 sıralarında Şerifali Mahallesi Şah Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada çıktı. Binanın çatı katından yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Ümraniye ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri  de çevre güvenliğini alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Binada yaşayanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken büyük korku ve panik yaşadı.

Bazı bina sakinlerinin gözyaşı döktükleri görüldü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanıkları, "Alevlerin çıktığını gördük. İtfaiyeye haber verdik. Binada kimse yok herkes dışarı çıktı“ diye konuştu. Polisin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle