Son dakika haberler... Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli gelişme
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve işyerlerinden alacakları belirtildi.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.''
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