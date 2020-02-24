MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: TCDD duyurdu! Türkiye - İran arasında tren seferleri durduruldu
GeriGündem Son dakika haberler: TCDD duyurdu! Türkiye - İran arasında tren seferleri durduruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: TCDD duyurdu! Türkiye - İran arasında tren seferleri durduruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: TCDD duyurdu! Türkiye - İran arasında tren seferleri durduruldu
Abone Olgoogle-news

Gelen son dakika haberine göre, TCDD, ''Türkiye - İran arasında yük ve yolcu tren seferleri 23 şubat 2020 tarihinde saat 17.00'da geçici olarak durduruldu.'' açıklamasında bulundu.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, İran'da koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleşen ölümler üzerine Türkiye'nin İran sınırı kapattığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Türkiye- İran arasında karşılıklı olarak işleyen Transasya Ekspresi ve Van Tahran yolcu treni ile yük tren seferleri 23 Şubat Pazar günü saat 17.00 itibariyle geçici olarak durduruldu. Bilindiği üzere, Türkiye ile İran arasındaki demiryolu ile yolcu bağlantısı; Ankara-Tahran-Ankara arasında haftada bir gün çalışan Trans Asya treni ve Van-Tahran-Van arasında haftada bir gün çalışan Van-Tahran treni ile sağlanıyordu."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle