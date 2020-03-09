Haber Giriş: 09.03.2020 - 15:25,
Son dakika haberler... Saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi'' ifadelerine yer verildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle