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Haber Giriş: 23.12.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Sakarya'da önlemler sonuç verdi… Koronavirüs haritasında büyük değişim

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Son dakika haberler: Sakarya'da önlemler sonuç verdi… Koronavirüs haritasında büyük değişim
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Sakarya'da yüzde yüzde oranında artan koronavirüs vakaları sonrasında alınan sıkı önlem ve tedbirler neticesinde günlük vaka sayılarında azalma olduğu görülürken HES uygulamasında bulunan tablodaki görüntü ise sevindirdi. Alınan önlemler sayesinde şehirde yaklaşık 2 binleri bulan günlük vak'a sayılarının, 500’lere kadar düştüğü öğrenildi.

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  • Sakaryada koronavirüs haritasında büyük değişim
  • Sakaryada koronavirüs haritasında büyük değişim
  • Sakaryada koronavirüs haritasında büyük değişim
  • Sakaryada koronavirüs haritasında büyük değişim
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Dünyada pandemi olarak ilan edilen ve ikinci dalganın gelmesiyle artış gösteren koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler hız kesmeden devam ediyor.

2’nci dalganın gelmesiyle birlikte denetimlerinde arttığı ülkemizde İçişleri Bakanlığınca hafta içleri belirli saatler aralığında, hafta sonları ise tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi.

Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca ise AVM, pazar yerleri ve kentin en işlem yerlerinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu zorunluluğu getirilmişti. Alınan önlemler sayesinde şehirde yaklaşık 2 binleri bulan günlük vak'a sayılarının, 500’lere kadar düştüğü öğrenilirken HES uygulamasında bulunan ve geçtiğimiz günlerde kırmızıya bürünen tablodaki son durum ise sevindirdi.

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