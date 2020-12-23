AA
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Son dakika... Bilim Kurulu toplantısı ertelendi
Bugün saat 17.00'de yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi.
Sağlık Bakanlığı, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın yarına ertelendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, yarın saat 17.00'de düzenlenecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
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