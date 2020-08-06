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Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "COVID-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kovid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir ilimiz, hatta kapasitesi tamamen dolu hastanemiz yoktur. İddialar asılsızdır. Bu asılsız iddiaların sahipleri, hastaneler doluymuş gibi tedbir alsın. İddiaların topluma belki bu şekilde yararı olur."

BAKAN KOCA'DAN 14 KRİTİK TOPLANTI

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından 14 ayrı videkonferans ile Koronavirüs toplantısı yaptıklarını duyurdu.

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Kocadan o iddialara yalanlama

Koca şu ifadelere yer verdi:

"İl değerlendirme toplantılarında, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Bursa, Erzurum, Şanlıurfa, Mardin, Batman valileri, il sağlık müdürleri, halk sağlığı başkanlarıyla, il bazında, 14 ayrı videokonferansta dün bir araya geldik.

Toplantılarda, vaka durumunu ve tedbirleri değerlendirdik, SALGINA KARŞI PLANLAMA yaptık. İl hıfzıssıhha kurullarının başkanı valilerimizle il sağlık müdürlüklerimizin çalışmalarında eşgüdümü sağladık. İçişleri bakanımıza, valilerimize, sağlık personelimize teşekkür ederiz."

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