Son dakika haberler: Rusya ile ortak devriye tarihi belli oldu

Ankara’da Rus askeri heyetiyle süren görüşmelerle ilgili bilgi veren MSB yetkilileri, bugün de devam eden görüşmelerin olumlu çerçevede ilerlediğini belirtti. Yetkililer, özetle şunları söyledi:



“Bu kapsamda İdlib’de Rusya ile ortak devriyenin 15 Mart’ta başlaması planlanıyor. Sahada genel itibarıyla ateşkese taraflar uyum gösteriyor.



Bunun haricinde çok küçük gruplar tarafından ateşkesi bazı ihalller oldu. Bu ihlaller azalarak devam ediyor.



Bunlar ateşkesin bozulması seviyesinde değil. Gözlem noktalarımız görevlerine Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde görevlerine devam ediyorlar, devam edecekler. Herhangi bir saldırı olursa karşılık verilecek.”



BİR AYDA 50 TACİZ ATIŞI



Bakanlıkta düzenlenen toplantıda bilgi veren MSB Halkla İlişkiler ve Tanıtım Subayı Yarbay Nadide Şebnem Aktop da, Pınar bölgesinde son bir ay içerisinde yaklaşık 50 saldırının gerçekleştiğini belirterek, özetle şunları söyledi:



“Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içerisinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG’li terörist tespit edilmiş, toplamda Son bir ay içerisinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 22 Ekim 2019 tarihli Soçi mutabakatı kapsamında RF ile müşterek icra edilen devriyelere devam edilmektedir.



En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir.



TEL RIFAT’TAN 80 SALDIRI



Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât Alanlarına terör örgütü tarafından son bir ay içerisinde 80’den fazla taciz/saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misli ile karşılık verilmiştir.



Son bir ay içerisinde; Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK /YPG’li terörist, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK /YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiştir.”



3 BİN GÖNÜLLÜ BAŞVURUSU



Aktop ayrıca Bahar Kalkanı Harekatı başladığından bu yana 3 binden fazla vatandaşın askerlik şubelerine başvurarak, gönüllü askerlik talebinde bulunduğu bilgisini verdi.