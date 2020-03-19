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Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... ÖSYM'den YKS açıklaması: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı

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Son dakika haberler... ÖSYM'den YKS açıklaması: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "2020 YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020'ye kadar uzatılmıştır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru süreci 20 Mart 2020 saat 23.59'da sona erecektir " açıklamasında bulundu.

ÖSYM'nin açıklaması şöyle:

18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.

Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

Ayrıntılar geliyor...

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