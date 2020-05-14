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Son dakika haberler... ÖSYM, 2020 YKS kılavuzunu güncelledi
ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."
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