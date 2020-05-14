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Haber Giriş: 14.05.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... ÖSYM, 2020 YKS kılavuzunu güncelledi

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Son dakika haberler... ÖSYM, 2020 YKS kılavuzunu güncelledi
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ÖSYM'den YKS'ye girecek adaylar için son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kılavuzunun güncellendiği bildirildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Başkanlığımızca 27 – 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulunun 2020-YKS’ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanmıştır."

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