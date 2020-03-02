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Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB'den flaş açıklama: 32 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." açıklamasında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek, 32 PKK/YPG'liyi etkisiz hale getirdiği belirtildi.

Son dakika haberler... MSBden flaş açıklama: 32 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

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